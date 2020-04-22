شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال السيسى عن غلق المساجد والعالقين بالخارج والأمن القومى فى سيناء؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” عبر صفحته على موقع فيس بوك أهم الرسائل التى قالها الرئيس السيسى اليوم خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية فى سيناء، وتحدث الرئيس خلال الافتتاح عن ملفات مهمة، من بينها أزمة غلق المساجد، والتنمية فى سيناء، وملف العالقين بالخارج، واستمرار المشروعات القومية.

Advertisements

ووجه الرئيس رسائل مختلفة إلى المصريين فى الداخل والخارج، وإلى رجال الأعمال والحكومة، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "هل فيه حد مع كل احترامى وتقديرى لكل رجال الأعمال والمستثمرين مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق أو نفق بمليارات كتير"، مشددا على أن الأمن القومى لا يقدر بمال .

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: "جدوى الاقتصاد بتاعته ولو اتعملت محطة رسوم لا يمكن تجيب تكلفة صيانته، ولكن مهتمين أن نعمر سيناء، وتكتسب جزء من حجم السكان اللى موجود فى الدلتا والصعيد".

وأكد الرئيس أنه يتابع أزمة العالقين المصريين فى دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، وأنه كلف الحكومة بإعادة جميع العالقين المصريين إلى بلدهم مصر".