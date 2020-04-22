شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يشكر السيسي لإطلاقه اسم الشهيد هشام بركات على كوبرى الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى القضاة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على كوبرى شارع الطيران.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة بأن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي القضاة بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

وإذ يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم.. رحم الله شهداء القضاة وحفظ مصر وشعبها الكريم".

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يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم اعمال انتهاء الحفر بنفق الشهيد احمد حمدى 2 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

وذلك خلال استعراض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة شرق القاهرة، تشمل طريق النصر بـ4 كباري، موضحا أنّ الهيئة انتهت من إنشاء كوبري يوسف عباس.

وأضاف الفار، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ، "الكوبري التاني في شارع الطيران.."، فقاطعه الرئيس السيسي قائلًا: "كوبري الشهيد هشام بركات".