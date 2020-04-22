شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ذبحت صديقتها أمام عيون طفلها وحبستهما مع لتذهب للكوافير في ساعة شيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة سيدة ذبحت جارتها وصديقتها في المقطم بسبب الاستيلاء على فلوس جمعية ثم تركت الجثة في شقة القتيلة وذهبت للكوافير .

ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيلة، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمة ودخولها السجن.

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برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.