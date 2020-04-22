شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة مصريين عالقين تقل 295 راكبا لمطار مرسى علم قادمة من الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل لمطار مرسى علم الدولى، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها 295 مصريا عالقا هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكب عالقين فى لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

من جانبه قال كريم هشام، نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر أن جارى التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من السعودية، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطيارة وكذلك تعقيم حقائبهم، ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية فى المطار فى مجموعات .

واضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أن يتم عمل اختبار الأجسام المضادة للعائدين من الخارج وعقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل رجال الحجر الصحى يتم نقلهم فى أتوبيسات يقل كل اتوبيس منهم محموعة لا تزيد عن 25 شخص، لمقر الإقامة وهى احد فنادق مرسى علم لمدة 14 يوم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

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وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار مرسى علم الدولى، طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية رقم MS709 قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها 73 عالق من المصريين العالقين هناك فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقام رجال الحجر الطبى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بمجرد وصول الرحلة تطبيق إجراءات الحجر الصحى بالكشف على المصريين العائدين من لبنان بمطار مرسى علم الدولى، حتى تم نقلهم فى مجموعات لأحد فنادق مرسى علم لتطبيق الحجر الصحى عليهم لمدة 14 يومًا.