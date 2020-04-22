شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي كورونا بحلوان.. "أمنية" تعقم التوك التوك والركاب لتحافظ على أكل عيشها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس قاتل يجتاح العالم بأسره، جعل الجميع يعيشون في سيناريوهات من الرعب المتواصل، فأحدهم يعقم نفسه والآخر يعيش في عزلة عن العالم تجنبا للإصابة، إلا أن "فيروس الفقر" أجبر فتاة عشرينية على النزول إلى العمل على توك توك، بمنطقة حلوان، من أجل تحصيل قوت يومها وإعالة والدها ووالدتها ومتطلباتها الشخصية، رغم الخطر المفروض في الشارع.

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أمنية أحمد فتاة عشرينية حرصت على تعقيم مركبتها التي تعمل عليها(توك توك) خوفا على صحتها، وعلى صحة ركابها الذين يستقلون التوكتوك برفقتها لتوصيلهم إلى المكان الذي يريدونه، ورغم رقة الحال، إلا أنها باتت تتبع طرق الوقاية لتجنب الوباء المنتشر باستخدام "كحول، كمامة، جونتي": بشتريهم من فلوس اليومية، وزي ما بحافظ على أرواح الناس من العدوى، ربنا هيحفظني لأني معرضة للخطر في أي وقت"

وأضافت: "من وقت انتشار الفيروس وحالنا وقف، والكل محتار بسبب متطلبات الحياة" ونفسي في سيارة ميكروباص اشتغل عليها دورات مدارس