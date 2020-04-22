شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مبادرات الصحة ساهمت ضد كورونا.. وفى رسالته للأطقم الطبية: محتاجينكم على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر للأطباء وأطقم التمريض، مضيفا: "التزموا أكثر بإجراءات الوقاية وعمليات التطهير والتقعيم.. إحنا محتاجينكم على طول وليس المرحلة دى فقط.. خسارة أي حد خسارة كبيرة لنا.. أوجه كل التقدير والاحترام للقطاع الصحى والإعزاز والمحبة.. تقبلوا شكرى وأتمنى من الله أن يحافظ عليكم".

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروعات قومية جديدة، إن المبادرات التي أطلقناها لم تنته بالمواجهة مع فيروس كورونا، وكان لها تأثير كبير، وعدد الذين تم إجراء المسح الطبي عليهم 70 مليون مواطن مصري في إطار مبادرة القضاء على فيروس سى، و430 ألف مريض تم التعامل معهم طبيًا طبقًا للمطلوب، وهذه المبادرات لم تتوقف، والصحة والأطباء لم يتوقفوا عن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وفيما يخص دعم صحة المرأة هناك 6.5 مليون سيدة، بجانب 2 مليون في إطار صحة الأم والجنين، موضحًا أن تكلفة هذه المبادرات وصلت لـ 10 مليارات ونصف مليون جنيه.

وواصل: "التأمين الصحى استهدف 5 محافظات بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر والإسماعيلية والسويس بتكلفة مالية تصل لـ 23 مليار جنيه، مضيفًا: "الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية ناجحة، وإن شاء الله مستمرون ونقولكم تانى من فضلكم، أنا مش من الناس اللى بحبوا يخوفوا حد.. وإن شاء الله مش خايفين ومطمئنين وعندنا أمل كبير جدا إن ربنا يحمينا ويحفظنا ويحفظنا كل الناس".