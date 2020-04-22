شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يستمع إلى شرح عن طبيعة عمل محطة معالجة مياه الصرف بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في مدينة الإسماعيلية.

واستفسر الرئيس عن تكلفة تشغيل المحطة شهريًا، ليرد مسئول المحطة قائلاً: "تكلفة تشغيل المحطة يوميًا 350 ألف جنيه".

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية التزام المواطنين بإجراءات الحظر، قائلًا: "إن شاء الله إحنا بخير وسلام بس مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة".

وعن الصلاة وأداء التراويح في المساجد، قال الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة: "الفيروس من ربنا.. وربنا أراد أن يكون تأثيره على البشرية.. وأرجو أن الناس فيما يتعلق بالصلاة في رمضان.. أن يتفهموا إن الرأي ليس دينيًا وفقهيًا فقط، بل رأى طبى ورأى دينى.. الاتنين مع بعض والمصلحة تقتضى ذلك.. وأن نكون موجودين وأن نتحرك في عملية العزل وعدم الاختلاط بما فيها المساجد أن تستمر حتى الشهر المقبل".

وتابع الرئيس: "إن شاء الله خير وأفضل وأفضل وربنا يكون موجود معانا ويساعدنا، لأننا نستحق المساعدة.. نحن في مصر كقيادة وحكومة نستحق المساعدة بمبادئ وأخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".