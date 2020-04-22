طعنة أنهت حياته.. تجديد حبس شاب قتل جاره في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حاول شاب إنهاء خلاف بين والده، مالك محل قطع غيار، وجاره، إلا أن المشاجرة انتهت بمقتل الأخير على يد الشاب، وضبطه الأمن وأحاله للنيابة التي أمرت بحبسه في فبراير الماضي، ولا زال محبوسًا إلى الآن على ذمة القضية، وجدد له قاضي المعارضات 15 يوما.

في منتصف فبراير الماضي، نشب شجار بين والد الجاني، 52 سنة، والمجني عليه، 49 سنة، بسبب خلافات الجيرة بينهما، تدخل على إثرها الشاب صاحب الـ23 عاما، واعتدى على الضحية مستخدما "مطواة" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وتبين بعد التحري على القاتل أن له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائي بالحبس في جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه في قضية "قتل"، بعدما ورد للقسم بلاغًا بمقتل رجل على يد شاب في إحدى مناطق عين شمس.

وفرضت الأجهزة الأمنية الكردونات اللازمة وضبطوا الجاني الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بإلقائه بالطريق العام.