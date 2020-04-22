تجديد حبس تاجر متهم باحتكار مستلزمات طبية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تاجر متهم بحجب مستلزمات طبية عن السوق لبيعها أزيد من سعرها الرسمي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث القاهرة تمكنوا من ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية وبحوزته 8500 عبوة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه قرر حجب المستلزمات الطبية (كمامة وجوانتي) عن طرحها في الأسواق لبيعها أزيد من الشعر الرسمي استغلالا لإقبال المواطنين عليها.

وأضاف أنه اشتى كميات كبيرة من تاجر آخر مجهولة المصدر لخفض التكلفة وتحقيق الربح السريع.