نادي القضاة يثمن توجيه السيسي بإطلاق اسم الشهيد هشام بركات على ميدان رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

و يثمن نادي القضاة حسب بيان له اليوم الأربعاء، هذه اللفتة الطيبة من الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم.

وأتم بيانه: "رحم الله شهداء القضاة.. وحفظ مصر وشعبها الكريم".