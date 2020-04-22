"قبل رمضان".. الداخلية توجه قوافل بالمحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بدءًا من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

واضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات وكذا على العاملين بقطاع السياحة والآثار نظراً لتأثرهم بالإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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وحرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة في التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.

وتمتد فاعليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.