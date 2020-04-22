السيسي: أنفاق سيناء حلم تحقق بأيد مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أنفاق سيناء كانت حلم تحقق بأيادي مصرية، هفكركم لما خلصنا أنفاق بورسعيد وقتها، يا كامل مش مكناش وقتها مخططين نشتغل في نفق الشهيد أحمد حمدي.
وأضاف السيسي: خلونا نتكلم كلام مناسب لما جينا نعمل الأنفاق كان حلم أننا نعمل بأيادي مصرية وماكينات ومعدات مصرية، بالتالي هناك 4 شركات شغالين بالإضافة للمقاولون العرب وأوراسكوم بقول الكلام ده لأننا خلصنا 5 أنفاق.
وتابع الرئيس: كل يوم كنت أتابع العمل مع الفريق كامل الوزير، للاطمئنان أننا اكتسبنا الخبرة الكافية، لما يكون عندنا موضوع صعب لازم ربنا يساعدنا وننجح فيه.
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