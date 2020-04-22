التكلفة قاربت 300 مليار جنيه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروعات تنمية سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء، موضحًا أنها تستحوذ على 25% من إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة 298 مليار جنيه.

وجاءت المشروعات التي يتم تنفيذها على النحو التالي:

أولًا.. مجال الطرق

بلغ إجمالي الطرق 2037 كم، تم تنفيذ 1206 كم منها، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة 33 مليار جنيه.

ثانيًا.. مجال الإسكان

يجري العمل على 3 محاور (مدن سكنية - إسكان اجتماعي - بيوت بدوية).

وتم إنشاء مدينة رفح الجديدة بعدد 626 عمارة سكنية بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية بمساحة 120م للوحدة.

ويجري تنفيذ الأسبقية العاجلة منها بعدد 41 عمارة سكنية بإجمالي 656 وحدة سكنية، نسبة التنفيذ 70% والانتهاء منها 20 سبتمبر 2020.

وبالنسبة لمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، تم تنفيذ 217 عمارة سكنية "سكن اجتماعي" بإجمالي 4240 وحدة بتكلفة إجمالية 890 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 77% والانتهاء منها 20-12-2020.

وبالنسبة لمدينة الإسماعيلية الجديدة، إجمالي الوحدات 52019 وحدة سكنية، تم افتتاح المرحلة الأولى 12266 وحدة سكنية والمنشآت الإدارية والخدمية، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية 20588 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 80% ومخطط الانتهاء منها 31- 12-2020، بإجمالي تكلفة للمرحلتين 16.116 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ مرحلة مستقبلية 19165 وحدة سكنية.

وحول الإسكان الاجتماعي في جنوب سيناء، تبلغ إجمالي الوحدات 6972 وحدة سكنية بتكلفة 1.026 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 100%

وحول موقف التجمعات البدوية، تم تنفيذ 18 تجمعًا بدويًا (سكني – زراعي)، و 4 قرى للصيادين، بإجمالي 2327 بيتًا بدويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بتكلفة 5.79 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 70%.

وفيما يتعلق بقرى الصيادين، تشمل 4 قرى بدوية بإجمالي 200 بيت ومنشآت خدمية بتكلفة 478 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40% ومخطط الانتهاء منها 30-12-2020.

ثالثًا.. مجال الرعاية الصحية

إنشاء وتطوير 14 مستشفى وإنشاء وتطوير 20 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 1.658 مليار جنيه.

رابعًأ.. مجال التنمية الصناعية

تم تنفيذ 4 مشروعات تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير مصنع أسمنت العريش - مصنع رخام الجافة، والمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 100%

خامسًا.. المجال الرياضي - التثقيفي - الترفيهي - الاجتماعي

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تم الانتهاء من 42 مشروعًا، جاري تنفيذ 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 905 ملايين جنيه في 8 مدن بسيناء.

سادسًا.. مجال الإمداد بالمياه

تم الانتهاء من 9 مشروعات وجاري الانتهاء من 18 مشروعًا بتكلفة 9.75 مليار جنيه.

سابعًأ.. مجال الصرف الصحي

تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات وجاري الانتهاء من 5 مشروعات بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

ثامنًأ.. مجال إمداد الكهرباء

7 مشاريع تم الانتهاء منها.

تاسعًأ.. مجال المنشآت التعليمية

تشمل 60 مشروع جامعة ومدرسة ومعهد وإدارة تعليمية تم الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعًا وجاري تنفيذ 14 مشروعًا بتكلفة 12.2 مليار جنيه.

عاشرًا.. المشروعات القومية الكبرى

تم تنفيذ كوبري الفردان ورفع كفاءته وإزدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس وإنشاء كوبري جديد بطول 640م وعرض 11.2م وارتفاع 65 أعلى قناة السويس الجديدة، يربط بين القناتين قناة السويس الجديدة والقديمة، بتكلفة 1.77 مليار جنيه نسبة التنفيذ 61%.

حادي عشر.. مطار البردويل الدولي

تم الانتهاء منه بنسبة 100% بتكلفة 860 مليون جنيه، يخدم المنطقة كلها.

ثاني عشر.. مشروع تنمية شرق بورسعيد

مشروع عملاق بتكلفة إجمالية 43 مليار جنيه نسبة التنفيذ 70%، ويضم محطة مياه تم الانتهاء منها ومزرعة سمكية، و2 منطقة لوجيستية، ومنطقة صناعية، بالإضافة إلى ميناء بحري والأرصفة البحرية.

ثالث عشر.. تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة

تم تنفيذ أعمال تطهير بحيرة المنزلة بمساحة 44 ألف فدان بتكلفة 1.2 مليار جنيه، نسبة التنفيذ 85%.

وبلغت أعمال تكريك بحيرة المنزلة 185 مليون م2، بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وتم إنشاء طريق حول حدود بحيرة المنزلة بطول 80 كم بتكلفة 3.6 مليار جنيه، إلى جانب أعمال تطهير بحيرة مريوط بمساحة 8 آلاف فدان بتكلفة 250مليون جنيه.