محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن الدكتور شوقي، علام مفتي الجمهورية، أن غدًا الخميس الموافق 23 من أبريل لعام 2020 هو المتمم لشهر شعبان 1441 هجرية.
وأوضح مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن بعد غدِ الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، الموافق 24 من أبريل 2020م.
وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي الجمهورية: غداً المتمم لشعبان.. والجمعة أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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