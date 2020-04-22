"أبوالعينين" لأعضاء مجلس النواب: وقت الشدائد تظهر معادن الرجال ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، التحية لأعضاء البرلمان، لما أنجزوه من تشريعات وما مارسوه من دور رقابي قائلا: كونوا فخورين بما أنجزتم من تشريعات يفخر بها كل مواطن.

وأشار أبوالعينين، إلى أن هذا البرلمان هو برلمان استثنائي تحمل مسئولية التشريع والرقابة في مرحلة هامة وحرجة يمر بها الوطن والعالم، لافتًا إلى أنه في أوقات الشدائد تظهر معادن الرجال ونواب المجلس تحملوا المسئولية بوطنية خالصة واستطاعوا تحويل كثير من المحن إلى منح وإنجاز العديد من التشريعات التي وضعت الأساس التشريعي لبناء مصر المستقبل.

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كما أشار أبوالعينين، إلى أن البرلمان وقف بجوار الحكومة وحققوا الأمن والأمان والتنمية المستدامة التي رسمها البطل القائد الوطني الزعيم عبدالفتاح السيسي.

ووجه التحية للدكتور ﻋلي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل، رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، بما يمثله من قامة وطنية وقانونية ودستورية ﻗﺎدت دﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎني بحكمة وﺎﻗﺘﺪار.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما أنجزته الحكومة من مشروعات وما تنفذه من سياسات من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على الاستقرار، موكدًا أنها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين.