"مدبولي" يرأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عددًا من القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​

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