لتقديم الدعم.. السيسي يطالب بتسجيل قاعدة بيانات للمزارعين وسيناء أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتسجيل بيانات كل مُزارع في الأراضي الزراعية المقننة. وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: هناك مزارعين بالمناطق الزراعية المقننة وتابع الرئيس: لازم يكون للمزارع بيانات لدى وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمة نقل منتجاته. وقال السيسي: "الأولى أن يكون الأكواد للمزارعين في سيناء حتى يكون هناك فرصة لتقديم كافة الخدمات لهم ومنها الإرشاد الزراعي".

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