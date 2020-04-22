شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه التحية لروح «السادات» في عيد تحرير سيناء الـ38 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لأرواح شهدائنا الأبرار ولرجال الدبلوملسية الذين استكملوا ما بدأه أبطال القوات المسلحة في عودة كامل تراب سيناء إلى أرض الوطن، كما وجه تحية لروح قائد قرار الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته إلى الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ38، الأربعاء، إنه بعد عودة سيناء انتهى تحدي تحريرها وبدأ تحدي تعميرها، مضيفا: «لعلكم تتابعون حجم المشروعات التي تتم الآن على أرض سيناء لتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق عائد اقتصادي للدولة، ولكي تكون جاذبة لتوطين ملايين المصريين».

أضاف الرئيس: «كما لا يفوتني ونحن نحتفل بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء أن أتقدم بالتحية لأبناء القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في الحرب الشرسة ضد العناصر الإرهابية الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار الوطن».