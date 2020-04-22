شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة إلى المصريين بشأن صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين حول صلاة التراويح في شهر رمضان، قائلًا: «الناس اللي كانت متعودة تصلي التروايح في رمضان معلش الشهر ده، طبقًا لرأي طبي ولرأي ديني وهو إن المصلحة تقتضي إن إحنا نكون في عزل وعدم اختلاط بما فيها المساجد تستمر خلال الشهر القادم».

أضاف خلال افتتاح عددا من المشروعات التنوية في الإسماعيلية، الأربعاء: «في النهاية أقول لكم إن شاء الله خير، وإن شاء الله أفضل، وبكره تشوفوا لأن ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا، لأننا نستحق المساعدة، نحن في مصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة بقيمها وبمبادئها وبحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها».

وأعلنت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، استمرار غلق الزوايا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى قصر عمل المساجد على رفع أذان النوازل فقط، ضمن إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».