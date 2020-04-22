شكرا لقرائتكم خبر عن في إشارة إلى «نيوتن».. السيسي: لو هناك أفكار هتجيب موارد منين هبقى سعيد وأسمعها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، الأربعاء، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات التعمير والتنمية في سيناء.

وأشار الرئيس إلى مقال «نيوتن» المنشور في «المصري اليوم» حول سيناء، بقوله: «كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول أن ليها أهداف كده».

وتطرق الرئيس إلى مشروع البيت البدوي في سيناء، قائلًا: «أقول لكل المصريين اللي بيسمعموني مشروع البيت البدوي تكلفته تقريبا 6 مليارات جنيه، لو حسبنا بالراحة عددد المستفيدين بنتكلم تقريبا في ألفين، لكل أسرة 3 ملايين جنيه. قولوا لي مين يعمل كده؟ هناخد كام؟ نص المبلغ ده؟».

وأضاف الرئيس: «بقول كده عشان ده مهم عشان تعرف لما تيجي تعمل تنمية حقيقية في سيناء ده كلام محتاج أرقام هائلة، انت بتتكلم في ألفين بيت، طيب لو أنت عايز تسكن 50 ألف بالطريقة دي؟ وتديله 5 أفدنة علشان يزرع ويعيش هو وأسرته بشكل لائق، وعلشان مكافحة الإرهاب، 3 ملايين جنيه للبيت الواحد».

واختتم الرئيس: «بقول كده علشان كنت أتمنى من زمايلنا اللي اتكلموا عن التنمية في سيناء، الكل هاجم كده، وقالوا ده شغل ترتيب، لا.. لا، البيانات دي متاحة، وعلى موقع الرئاسة فيه كل كلمة بتتقال هنا دلوقتي،كله على الموقع بتاعي، ادخل واتكلم ورد واعمل سياق فكري اقتصادي اجتماعي إنساني، وتقولوا للناس اللي عايز يتكلم على سيناء ويفكر فيها إحنا بنعرض عليك اللي إحنا عملناه، لو عندك زيادة تقدر تقول لي الموارد هتجيبها منين، أنا هبقى سعيد وأسمع منك وأستفيد».

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