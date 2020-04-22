شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن تعمير سيناء: «مستعد أخلص مشروعات أد كده 100 مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، الأربعاء، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات التعمير والتنمية في سيناء.

وخاطب الرئيس رجال الأعمال قائلا: «أتمنى يكونوا موجودين في مناطق للزراعة ومناطق للاستزراع السمكي ومناطق للمحاجر والرخام وحاجات كتير هتطرح، مش بقول لهم تعالوا اعملوها، لا ده تعالوا شاركوا معانا فيها، هي اتعملت الحمد لله».

وأضاف: «لو انتوا عايزين تقولوا إنكم مهتمين بتعمير سينا، أنا مش بقول لك تعالى اعمل مشروع واجري على تنفيذه، أنا بقول لك المشروع خلص تعالى شارك في إدارته، والعوايد اللي جايه منه، أنا خصلته (المشروع) ومستعد أخلص أد كده بفضل الله تعالى 100 مرة».

وتابع: «كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول أن ليها أهداف كده»، في إشارة إلى مقال «نيوتن» المنشور في «المصري اليوم» حول سيناء.

وقال الرئيس: «قولنا اللي يتكلم عن سيناء يشير إلى إن فيه رقم للدولة، الهيئة الهندسية تنفذ مشروعات بالتنسيق مع الشركات المدنية بما قيمته 300 مليار جنيه.. سيناء 60 ألف كيلو متر مربع، لأن كان حصل نقاش الأيام اللي فاتت وأنا مش عايز أتكلم فيه أوي».

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