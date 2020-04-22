شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرجال الأعمال: «لو مهتمين بسيناء.. المشروعات خلصت تعالوا شاركوا في إدارتها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، الأربعاء، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات التعمير والتنمية في سيناء.

وقال الرئيس: «قولنا اللي يتكلم عن سيناء يشير إلى إن فيه رقم للدولة، الهيئة الهندسية تنفذ مشروعات بالتنسيق مع الشركات المدنية بما قيمته 300 مليار جنيه.. سيناء 60 ألف كيلو متر مربع، لأن كان حصل نقاش الأيام اللي فاتت وأنا مش عايز أتكلم فيه أوي».

وتابع: «كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول أن ليها أهداف كده»، في إشارة إلى مقال «نيوتن» المنشور في «المصري اليوم» حول سيناء.

وأضاف الرئيس: «كنت أتمنى اللي عايز يرد على حاجة يكون على علم بما نفعله.. نحن خلال الفترة اللي إحنا موجودين فيها الـ6 سنين دول، يقول ماذا فعلنا نحن لسيناء، إحنا صرفنا أرقام هائلة، والأرقام دي لما نتكلم على سينا كأرض مساحتها تقريبا 6% من مساحة مصر، أقصد أقول هل في حد مع كل احترامي وتقديري لرجال الأعمال والمستثمرين، مستعدين يعملوا طريق زي طريق شرم الشيخ أو طريق طابا أو حتى الأنفاق.. النفق يتكلف مليارات كتير، وجدوى الاقتصاد بتاعته، لو اتعمل محطة رسوم على أي طريق من دول لا يمكن تجيب حتى تكلفة صيانته، لكن الكلام ده بيتعمل في إطار إننا عايزين نعمر سيناء وإنها تجتذب جزء من سكان الدلتا والصعيد بعد تعميرها».

واستطرد السيسي قائلا: «زمايلنا في الإعلام لو كانوا عايزين يردوا على أي حد بيتكلم في موضوع زي كده، يقول تعالى مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه حتى الآن عشان يعمل بنية أساسية والعوائد بتاعتها.. عوايدها أمن قومي، والأمن القومي لا يقدر بمال».

وأكد الرئيس: «الدولة آخر السنة دي هتكون خلصت كل المخطط، يعني كل الرقم ده اتسدد واتعمل، بقول الكلام ده برضو للمصريين، لا احنا منتبهين أوي للمسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا».

وتابع: «أتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين في مناطق للزراعة ومناطق للاستزراع السمكي ومناطق للمحاجر والرخام وحاجات كتير هتطرح، مش بقول لهم تعالوا اعملوها، لا ده تعالوا شاركوا معانا فيها، هي اتعملت الحمد لله».

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واختتم الرئيس حديثه قائلا: «لو انتوا عايزين تقولوا إنكم مهتمين بتعمير سينا، أنا مش بقول لك تعالى اعمل مشروع واجري على تنفيذه، أنا بقول لك المشروع خلص تعالى شارك في إدارته، والعوايد اللي جايه منه، أنا خصلته (المشروع) ومستعد أخلص أد كده بفضل الله تعالى 100 مرة».