شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعاتب إعلاميين بسبب طريقة الرد على مقال «نيوتن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رد بعض الإعلاميين على الأفكار المطروحة بشأن سيناء، في إشارة إلى مقال «نيوتن» المنشور في جريدة «المصري اليوم»، وذلك خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في الإسماعيلية، الأربعاء.

وقال الرئيس: «زمايلنا في الإعلام لو كانوا عايزين يردوا على أي حد بيتكلم في موضوع زي كده، يقول تعالى مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه حتى الآن، عشان يعمل بنية أساسية والعوائد بتاعتها.. عوائدها أمن قومي، والأمن القومي لا يقدر بمال».

وخاطب الرئيس رجال الأعمال قائلًا: «أتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين، في مناطق للزراعة ومناطق للاستزراع السمكي ومناطق محاجر ورخام، وحاجات كتير سوف تطرح، مش بقول لهم (رجال الأعمال) تعالوا اعملوها، لا، ده تعالوا شاركوا معانا فيها، هي اتعملت الحمد لله».

أضاف الرئيس: «لو أنتوا (رجال الأعمال) عايزين تقولوا إنكم مهتمين بتعمير سيناء، أنا مش بقول لك تعالى اعمل مشروع واجري على تنفيذه، أنا بقول لك المشروع خلص تعالى شارك في إدارته، والعوائد اللي جاية منه، أنا خلصته (المشروع) ومستعد أخلص أد كده بفضل الله تعالى 100 مرة».

تابع: «الهيئة الهندسية بتنفذ مشروعات في سيناء بإجمالي تكلفة 300 مليار جنيه، دول لو اتحطوا في البنك يجيبوا 30 مليار جنيه في السنة لو الفايدة 10%، لو أنا الـ30 مليار دول هوزعهم على مواطني سيناء، اللي هما حوالي 600 ألف مواطن، هدي رقم كبير أوي، بس مش هبقى أكتر من حد بيوزع فلوس».

مضى قائلًا: «لكن إحنا بنحول مساحة غير مأهولة، مساحة مصر المأهولة حوالي 5% أو 6%، إنتوا عايزين تحولوا سيناء لمنطقة مأهولة زي القاهرة والإسكندرية في مدى زمني 10 سنين أو 15 سنة، لأ، عايزين وإحنا بنتناقش وبنتكلم نتكلم بموضوعية وبعلم».

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اختتم الرئيس: «بقول كده علشان كنت أتمنى من زمايلنا اللي اتكلموا عن التنمية في سيناء، الكل هاجم، وقالوا ده شغل ترتيب، لا لا، البيانات دي متاحة، وعلى موقع الرئاسة فيه كل كلمة بتتقال هنا دلوقتي،كله على الموقع بتاعي، ادخل واتكلم ورد واعمل سياق فكري اقتصادي اجتماعي إنساني، وتقولوا للناس اللي عايز يتكلم على سيناء ويفكر فيها إحنا بنعرض عليك اللي إحنا عملناه، لو عندك زيادة تقدر تقول لي الموارد هتجيبها منين، أنا هبقى سعيد وأسمع منك وأستفيد».