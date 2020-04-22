شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن كورونا: لو الأمر تطور هنعمل إجراءات قاسية أكثر من كده بكتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين إلى ضرورة الانتباه إلى ثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات خلال الفترة المقبلة لمواجهة كورونا، مضيفا: "يمكن نكون في تطورات متابعة الفيروس وتأثيره، إذا كنا حققنا نجاحا خلال الفترة الماضية مش عاوزين إن احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللى احنا نجحنا فيه".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسماعيلية: داخل علينا شهر رمضان، وطبعا فيه ناس كتيرة هتبقى متحسبة، وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللى ميفزعش المصريين، وميوقعش فيهم خساير..من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا اكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللى احنا نتمناه، سواء في وسائل المواصلات او غيره ارجو انها تزيد الفترة اللى جاية علشان نفضل نحقق المعدل ما يعملش فينا اثر كبير، لو الامر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية اكثر من كده بكتير".

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وتابع الرئيس: من فضلكم لكل المصريين ننتبه الى هذا الموضوع او خلال الفترة الحالية ونحرص اكتر مما كنا عليه ".