شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه وزير الرى بتقليص عملية تطوير وترشيد المياه من 10 سنوات لعامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الرى بتقليص عملية تطوير وترشيد المياه من 10 سنوات إلى عامين.

جاء ذلك عندما قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، إن هناك خطة عاجلة لحل مشاكل المياه، وترشيدها، وإن الوزارة تعمل بناء على خطة تكلفتها 31.5 مليار جنيه، نفذت منها 80% حتى الآن.

وأوضح الوزير أن هناك مشروعا لتأهيل شبكات الترع، وتبطينها، مضيفًا:" سنبطن 2000 كم في العام الواحد ليصل الإجمالى لـ 20 ألف كم خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وأولويات الوزارة المرحلة المقبلة، تطوير شبكة الترع وتبطينها، والتوسع في طرق الرى الحديث، بما يزيد الإنتاج ويقلل التسرب في حدود 5 لـ 10% يعنى 5 مليار م مكعب مياه"، قبل أن يعلق الرئيس: " نقول مليار م مكعب مياه .. الخطة دى مينفعش ننفذها في 10 أو 5 سنين، .. الخطة دى تخلص في سنتين.. لو قلت كتير.. هقولك المليار م مكعب مياه كتير.. وكل الترع المقرر تغطيتها تغطى والمقاولين تنزل".

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ووجه الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة، رسالته للمصريين، قائلًا :" شايفين حجم التكلفة عشان نوفر لكم المياه بشكل مريح.. إحنا حريصين على بناء مساكن لتوفيرهم لهم.. وأرجوا أن يدركوا أن الحفاظ على الأراضى الزراعية لمصلحة الوطن وليس فرد ".