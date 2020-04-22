شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن ذكري تحرير سيناء: ستظل غالية في قلب كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكري تحرير سيناء الحبيبة ذكري غالية في قلب كل مصري، حيث امتزجت رمال سيناء الغالية بالدم المصري الطاهر، وتعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل للحفاظ على ترابها. Advertisements وأضاف الرئيس ، في كلمته بهذه المناسبة، أنه بعد عودة سيناء للوطن الأم انتهى تحدي تحريرها، وابتدي تحدي تعميرها، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات، كخطوة تتبعها خطوات أخرى، لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء.

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