السيسي للمستثمرين ورجال الأعمال: هعملكم مشروعات فى سيناء زى الكتاب مبيقول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة قادرة تحط كتفها وتجهز البنية التحتية للزراعة فى سيناء، موجها حديثه للمستثمرين، قائلا: "بدعو المستثمرين ورجال الزراعة هعملك مشروع زى الكتاب مبيقول ومتبخلش على المشروع". وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية فى نطاق محافظة الإسماعيلية: "لو فيه مليون فدان فى سيناء هنزرعه، اللى عاوز يرد ويدافع عن كلام فى سيناء الكلام اهو، مين النهاردة بيكلف فدان 300 ألف جنيه استصلاح".

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