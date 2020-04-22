شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لابد أن يكون هناك بيانات للمزارعين خاصة فى سيناء لتسهيل مهمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يجب أن يكون هناك بيانات لكل مزارع فى الأراضى الزراعية المقننة، موضحا أن كل مزارع موجود فى هذه المناطق الزراعية المقننة لابد أن يكون لديه بيانات لدى وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمته.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه لمشروعات بمنطقة شرق قناة السويس، أنه يمكن عمل كود لكل مزارع والأولى يكون للمزارعين المتواجدين فى سيناء، ويكون ذلك الاهتمام من جانب وزارة الزراعة، حتى لا يكون لدى المزارعين أى مشكلة من الشرق أو الغرب وتسهيل مهمة نقل منتجاتهم.

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من جانبه قال وزير الزراعة السيد قصير، أن محاور التنمية الزراعية تعتمد على توسيع الافقى والرأسى للرقعة الزراعية، موضحا أنننا نسعى لتوفير مساحات من أراضى جديدة .

ولفت وزير الزراعة، خلال المؤتمر، إنه تم الانفاق على البينية التحتية وضخ استثمارات بالمليارات.