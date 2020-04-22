شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بإنشاء مرسى وتصنيع مراكب مزودة بـ GPS فى بحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، وعرض اللواء إيهاب الفار، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال إنشاء طريق حول حدود بحيرة المنزلة، بطول 80 كم ، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تطرق للتحسن النوعى لبحيرة المنزلة.

وذكر أن هناك نجاحات كبيرة في تطوير بحيرة مريوط، الواقعة على مساحة 17 ألف فدان، بتكلفة 250 مليون جنيه، بمشاركة أكثر من 300 حفار.

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بدوره قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا بد من مرسى للصيادين لتحقيق الالتزام والسيطرة على بحيرة المنزلة، مضيفا: "أنا مش مستعجل، بس مفيش مكان في الـ 250 ألف فدان إلا ويكون تم تطويره، ووزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية والمحافظات والجيش والشرطة لا بد من نظام للسيطرة على الصيادين وحركتهم والمراكب بتاعتهم، ولو احتجنا أن نقدم لهم مراكب يقدروا يستخدموها بنظام أكفأ وأفضل كمشروع صغير لهم نعمل، وتبقى وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدخل معانا، ونعمل مركب عليه GPS، وكل حاجة، وتكون العملية منضبطة"، موجهًا حديثه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يكون هناك كيان للبحيرات معنى بهذه الأمور.