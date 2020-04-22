شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موقف الراسبون والمتخلفين عن الامتحانات والممتنعين عن تسليم الأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي طلاب الصف الأول الثانوي أخر الامتحانات التجريبية التدريبية إلكترونيا من منازلهم عبر التابلت، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء، وتمكن ما يزيد عن 500 ألف طالب وطالبة من الوصول لمنصة الامتحانات بكفاءة ويسر، وتم بدون مشكلات فنية أو تقنية في منصة الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يومي 29 ،30 إبريل الجاري إلكترونيا من المنزل.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ونفى «شوقي» في تصريحات صحفية، كل ما تردد عن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.

وأكد «شوقي»: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا»، موضحا أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح أن: «سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن»، لافتا إلى أنه تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت، عن إلغاء وتبديل وتغيير في الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وتابع: «للأسف تمارس الكتائب الإلكترونية جميع ألوان الكذب والتضليل لإثارة البلبلة بين أبنائنا وأولياء أمورهم»، مؤكدا «كل من نشر خبرا عن حدوث لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، وهلل وروج لحدوث نصر كبير بإلغاء الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة منذ تعليق الدراسة وحتى الآن، فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب)»، مؤكدًا أنه سوف يحاسب المتورطين في ذلك بالقانون.

ونفى «شوقي»، كل ما تردد حول إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس، والاكتفاء باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020.

ولفت «شوقي»، إلى أن من يمتنع من طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، عن تقديم المشروع البحثي المطلوب منه للتقييم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيدخل دور ثاني.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحان الدور الثاني في هذه الحالة سيتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد، وأن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.

وأوضح أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لإعادة السنة العام القادم، وسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.

و نفى «شوقي» كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.