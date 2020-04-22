شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 25 % من رواتب أعضاء مجلس جامعة المنصورة لمدة 3 أشهر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة المنصورة، الأربعاء، موافقته على خصم نسبة 25 % من رواتب أعضاء المجلس لمدة 3 أشهر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقبول التبرعات المقدمة من البرامج النوعية بكليات (الطب – الهندسة – الحقوق- التجارة – الآداب – التربية الرياضية – الحاسبات والمعلومات) وكذلك قبول تبرعات أعضاء مجلس كلية الحقوق خصما من رواتبهم وقبول تبرعات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بجزء من رواتبهم ( كلية طب الأسنان – الحقوق – الهندسة ) والتبرعات النقدية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالإضافة إلى التبرع المقدم من مركز الحساب العلمى بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والذي أعلن خلاله عن الإجراءات المنظمة لقبول التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق المجلس على تخصيص رقم الكود المؤسسي للوحدة الحسابية الرئيسية بإدارة الجامعة لتلقى التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لقطاع التعليم وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من أفراد وهيئات المجتمع المدني في صورة تبرعات نقدية وعينية ( سيارة إسعاف – أجهزة تنفس صناعي – تجهيزات ومستلزمات – أسرة عناية مركزة ) لدعم المنظومة الطبية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات في مواجهة أزمة كورونا

وقدم المجلس التحية والشكر والتقدير للفرق الطبية «جيش مصر الأبيض» بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على دورهم الهام في مواجهة انتشار الفيروس وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما ثمن المجلس كافة التبرعات ومساهمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وناشد المجلس أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع أبناء الشعب المصري بالتبرع لدعم تطوير المستشفيات ورفع القدرة الاستيعابية بها وشراء أجهزه وأدوية ومستلزمات تحتاجها المستشفيات بشكل كبير في الفترة الحالية لمكافحة الفيروس ولتعزيز إمكانيات المستشفيات الجامعية.

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