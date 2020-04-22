شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات جامعة مطروح بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة بجلسته الواحدة والعشرين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بمشاركة اللواء أ.ح خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ الإقليم، ووجه له الشكر لدعمه الدائم للجامعة، مؤكدًا على مساندة الجامعة لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أن الجميع جنود في هذا الوطن.

كما توجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغني، لتوفير طبيب وممرضة بالعيادة الطبية بكلية التربية، مؤكدًا على التعاون الدائم والمستمر بين الجامعة ووزارة الصحة، حيث قامت الجامعة بتوفير عدد من مستلزمات الوقاية الطبية لمديرية الصحة لأطقم الأطباء والتمريض، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جيش مصر الأبيض، وأن نعبر هذه الأزمة بأمان.

وهنأ المحافظ مجلس الجامعة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للجامعة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وثمن الجهد المبذول من إدارة الجامعة والعمداء، خلال تلك الفترة من تاريخ البلاد.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، لقبول جامعة مطروح عضوًا باتحاد الجامعات العربية البالغ عددها ١٨٩ جامعة عربية.

وناقش المجلس عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، والتي تستهدف متابعة سير منظومة العمل والخدمات التعليمية، وطرق تطبيق آليات قرارات المجلس الأعلى للجامعات في إطار تطورات الوضع بالبلاد، مؤكدًا حرص الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وناقش الخيارات المطروحة، وكيفية تجهيز بنود تقييم المشروع البحثي، والرسالة البحثية، والبحث المرجعي، وآلية الكنترول والتصحيح، وكيفية احتساب الدرجات للمواد المتصلة والمتفصلة، وكذلك مناقشة عدد من القرارات الخاصة بطلاب فرق النقل بجميع الكليات.

وأكد «النجار»، أن الجامعة ستقوم بدراسة المعايير التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كافة المشاريع المقدمة من الطلاب بدقة مع عدم قبول أي رسائل يتم اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليًا أو جزئيًا.

وافق المجلس على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لكل الفرق الدراسية، وفيما يخص طلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة الذين لا تحتوى مقررات الفصل الدراسي الثاني على أي مقررات متصلة من الفصل الدراسي الأول يتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني ناجح أو راسب فقط كتقدير نهائي، بحيث تكون عدد الساعات المنتظمة التي يتم تقييمها هي عدد الساعات المعتمدة لهذا الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للائحة الداخلية المعتمدة للبرنامج فاذا كانت اللائحة تنص مثلا على 15 ساعة معتمدة يتم تقييم 15 ساعة فقط ناجح أو راسب.

وعن المقررات العملية، أشار رئيس الجامعة لتأجيل تقييم الجزء العملي لحين إنهاء تعليق الدراسة، ويضاف إلى تقييم باقي المقرر ويقيم المقرر وحدة واحدة ناجح أو راسب.

ووافق المجلس على تأجيل الامتحانات لطلاب الفرق النهائية، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وافق المجلس على عقد امتحاناتهم عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، مع عدم احتساب فترة تعليق الدراسة ضمن الفترة المطلوبة للحصول على الدرجة.

وفيما يخص مواد التخلفات وافق المجلس على ترحيل امتحانات هذه المواد وقيام الطلاب بأدائها في أقرب فرصة ممكنة بعد عودة الدراسة.

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وناقش مجلس شؤون التعليم والطلاب موضوعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات رقم ٧٩ والمنعقد، كما ناقش خطة الأنشطة الطلابية للجامعة، من خلال تنظيم عدد من المسابقات الثقافية، الرياضية، الفنية، المتنوعة «أون لاين»، وتخصيص جوائز للمراكز الأولى الفائزة.

وخلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أوصى المجلس بإنشاء مركز للإرشاد النفسي بالجامعة، ولائحته التنفيذية.

ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث على عدد من مقترحات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بقسمي الإنتاج الحيواني، والعلوم الزراعية، بنظام الساعات المعتمدة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين جامعتي الإسكندرية ومطروح من خلال مركز تنمية قدرات الجامعتين، واستغلال الحقائب التدريسية، مؤكدًا على دعم جامعة الإسكندرية الدائم برئاسة السيد الأستاذ الدكتور عصام الكردي، لجامعة مطروح حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

وأكد رئيس الجامعة، أن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التصور النهائي لتقييم الرسائل البحثية، مع مراعاة تطبيق جميع اللوائح والنظم المطبقة في أعمال الكنترول.

وقدم التهنئة لأسرة الجامعة من العمداء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات، والتقدم والازدهار تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.