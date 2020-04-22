شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في إشارة إلى مقال «نيوتن»: «كل الكلام مقدر ومحدش يقدر يقول له أهداف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح محطة معالجة مياة صرف المحسمة بسرابيوم، شرق قناة السويس، الأربعاء، إن الأيام الماضية شهدت نقاشا حول سيناء، مضيفا: «أنا مش عايز أتدخل فيه أوي.. فيه مقالة اتكلمت عن سيناء وعن إمكانية الاستثمار، طرحت أفكار، وكل الكلام اللي اتقال مقدر ومحدش أبدا يقدر يقول له أهداف»، في إشارة إلى مقال «نيوتن» حول سيناء المنشور في «المصري اليوم».

وأضاف السيسي: «كنت أتمني اللي عايز يرد يكون على علم بما نفعله.. نحن خلال 6 سنين ماذا فعلنا بسيناء؟.. إحنا صرفنا أرقام هائلة.. لما نتكلم عن سيناء كأرض 60 ألف كيلو 6% من مساحة مصر.. هل فيه حد مع كل احترامي وتقديري لرجال الأعمال والمستثمرين مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق زي طريق شرم الشيخ أو طابا؟، أو النفق يكلفه مليارات كتير؟، لو اتعملت مش هتجيب تكلفة صيانته».

وتابع السيسي: «إحنا مهتمين بأننا نعمر سيناء بأنها تجتذب حجم من السكان اللي في الدلتا والصعيد بعد تعميرها».

واستطرد الرئيس قائلا: «زمايلنا في الإعلام لو عايزين يردوا على حد بيتكلم، يقولوا مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه عشان يعمل بنية أساسية وعوائدها أمن قومي والأمن القومي لا يقدر بمال».