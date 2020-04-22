شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي للمحطة الوسيطة للقمامة بشرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يشعر المواطن بتحسن في مستوى النظافة بمدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب المدينة، حيث تم التشغيل التجريبي للمحطة الوسيطة للقمامة لاستيعاب التراكمات التي تنتج من المدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المحطة بعد التشغيل التجريبي ودعمها بالمعدات والكوادر البشرية لتشغيلها، مشيرا إلى أن المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25،5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة، وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

وكلف المحافظ الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتكثيف ورديات العمل بالشوارع ومتابعة ازالة التراكمات وتنظيم العمل بالمحطة لتستوعب كل التراكمات وظهور الشوارع بشكل لائق والتجهيز لحملة إزالة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.