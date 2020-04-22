شكرا لقرائتكم خبر عن «شديد الحرارة وأمطار ورياح لحد العاصفة».. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس أول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمھوریة مصر العربیة خلال الفترة من الجمعة 24 أبریل الجاري، أول أيام شهر رمضان (فلكيا)، إلى الأحد 26 أبریل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة یوم الجمعة، حیث تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة على كافة الأنحاء تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء، حیث تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

وأوضح البيان: «یصاحب ذلك إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط الأمطار الخفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحرى ومدن القناه وسیناء تكون رعدیة أحیانا».

وتابع البيان أنه اعتبارا من یوم السبت المقبل تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقیم تتراوح من 9:10 درجة مئویة مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفیفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجه البحرى ومدن القناه وسیناء.

وعن القاھرة الكبرى من المتوقع یوم الجمعة الموافق 24 أبریل 2020 أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة حیث تتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

وكشف البيان، أنه اعتبارا من یوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وبقیم تتراوح من 9:10 درجة مئویة مع إستمرار فرص سقوط الأمطارالخفیفة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى یوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى ٣٦، ١٨

السواحل الشمالية الغربية ٢٧، ١٧

السواحل الشمالية الشرقية ٣٧، ١٦

جنوب سيناء ٣٥، ٢٢

شمال الصعيد ٣٨، ٢٢

جنوب الصعيد ٤٠، ٢٤

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أما درجات الحرارة يومى السبت والأحد:القاهرة والوجه البحرى ٢٥، ١٦

السواحل الشمالية الغربية ٢٢، ١٥

السواحل الشمالية الشرقية ٢٢، ١٧

جنوب سيناء ٢٩، ٢٠

شمال الصعيد ٢٧، ١٨

جنوب الصعيد ٣٣، ٢٥

وقالت الهيئة إنه يمكن الاتصال بها على مدار ٢٤ ساعة على تليفون ٢٤٦٤٦٧٢١ للاستفسار.