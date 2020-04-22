شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تخصيص 3300 «كرتونة رمضان» للأسر الأكثر احتياجًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه سيجري توزيع حوالي 3300 كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى، وذلك على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح «القاضي» أن الكراتين مخصصة من مؤسسة خميس لتنمية المجتمع ومصر الخير وجمعية الاورمان، لافتا إلى أن التوزيع سيتم من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات المجتمع المدني وفرع المجلس القومي للمرأة.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الجهد المتواصل من الدولة للمساهمة في الاهتمام بمساعدة المواطنين، وتوفير المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجا في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد«كوفيد – 19».

وأعرب عن خالص شكره لمؤسسات المجتمع المدني لدعمها المستمر لتلك الفئات من الأولى بالرعاية والأسر المستحقة، مؤكدا أن تلك الجهود في هذا التوقيت الصعب تعكس الحس الوطني والوعي الإنساني لتقدير ما يمر به الوطن من تحديات.

توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا