شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الزكاة» يوافق على تطوير قريتين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصري، وافق على تطوير قريتين في محافظة شمال سيناء، ودراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة باستخدامها في الري والزراعة والاستخدامات الأخرى، وذلك عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصرى.

وأشار المحافظ إلى إيفاد الإمام الأكبر شيخ الأزهر للجنة من بيت الزكاة والصدقات المصري إلى منطقة أم شيحان بوسط سيناء لدراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيول المخزنة خلف سد الروافعة في ري وزراعة مساحات جديدة من الأراضي وتوفير المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية، وكذا إنشاء مزرعة سمكية في المنطقة، علاوة على زيارة بعض قرى المنطقة لاختيار قريتين لتطويرهما.