شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح توفر عدد من مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير عدد من مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والتمريض بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، في إطار دور الجامعة ومساهمتها للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتوفير الحماية لجميع أفراد جيش مصر الأبيض وخاصة الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع المرضى.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية المشاركة المجتمعية، والدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة الدولة المصرية في جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، والعبور من هذه الأزمة بأمان.