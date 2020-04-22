شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ متنقلة لتوفير احتياجات شهر رمضان لـ«مواطني القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد هذا العام فقد تقرر عدم فتح معارض أهلا رمضان مثل كل عام منعًا للتجمعات والزحام، حيث تم الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، بالإضافة إلى الدفع بسيارات متنقلة عليها شعار «أهلا رمضان» ستجوب مختلف أحياء المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدات بفروع الجمعية الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الحر بجودة عالية وأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط.

وأكد المحافظ أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري مديريات (التموين – الصحة – الطب البيطري) لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أهلاً رمضان المتحركة.