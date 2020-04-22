شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان منافذ بيع السلع الغذائية استعدادًا لرمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، حملة تموينية مُكبرة على منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، لضمان توافر وجودة كافة أنواع السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، في إطار الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد «نور الدين»، على استمرار إقامة الحملات التموينية المُكبرة والمتابعة والمرور على المحلات العامة يومياً على أماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، أو المواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، لضمان توافر وجودة كافة السلع الغذائية، والتأكد من تفعيل الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات، فضلاً عن التأكد من الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت التجارية، بالإضافة إلى استمرار عملية التطهير والتعقيم الوقائي، ومنظومة جمع القمامة، كذا التفتيش على صلاحية السلع والأسعار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية «الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، أجهزة الحكم المحلي، مديرية أمن كفرالشيخ»، لوصول السلع آمنة وصحية للمواطن.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار تكثيف الرقابة من كافة الجهات الرقابية، على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومتابعة منافذ أهلاً رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، وكذا المجمعات الاستهلاكية.

محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان الأسواق

محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان الأسواق

محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان الأسواق

محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان الأسواق

محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان الأسواق