شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة البرلمان» يشد بنجاح «البدري فرغي» في أزمة المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن صاحب الفضل الأول في إنهاء أزمة العلاوات الخمس هو الرئيس السيسي، وانحيازه للبسطاء وأصحاب الدخول الصغيرة ومنهم أصحاب المعاشات.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون حكومي بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 والمعروف إعلامياً بـ«العلاوات الخمس»، مشيراً إلى أن الرئيس هو من كلف الحكومة بضم العلاوات الخمسة وصرفها لمستحقيها بعد سنوات وصلت فيها إلى قاعات المحاكم.

وأشاد «عامر» بالنائب السابق البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات على نجاحه في معركته وأصحاب المعاشات، واستغاثاته المتكررة في أن يوصل صوته وصوت أصحاب المعاشات للرئيس السيسي، والذي لم يتردد في الاستجابة لهم وإصدار هذا التشريع الذي أنصف أصحاب المعاشات.

ولفت رئيس «صناعة النواب»، أن الدولة نجحت في مواجهة فوضى الأسعار والأسواق بزيادة المعروض من جميع المنتجات والسلع وبأسعار مخفضة، وهي رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات وجميع الموظفين الذين سوف يحصلون على زيادات مرتباتهم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بأنه لم يعد أمام أحد استغلال هذه الزيادات المالية في المعاشات والأجور والمرتبات في رفع أسعار السلع والمنتجات.