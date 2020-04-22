شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن الشكوى من العمل ليلًا بكوبري العروبة: «الدق شغال في دماغي 24 ساعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن العمل سيستمر في العمل في بناء الكباري والمشروعات القومية.

وأضاف الرئيس مازحا، خلا افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2: «جاتلي شكوى من كوبري العروبة، بتقول خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلتلهم والله العظيم الدق شغال في دماغي 24 ساعة، بس أنا مش هبطل».

يشهد الرئيس السيسي فتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي(2) بمحافظة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتم تصميم نفق الشهيد أحمد حمدي (2) الذي يعد إنجازا كبيرا وفق دراسات عالمية لربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية، ويتكون نفق الشهيد أحمد حمدي (2) من حارتين مروريتين؛ كل حارة بعرض 3.6 متر والقطر الداخلي لهذا النفق يبلغ 11 مترا والقطر الخارجي أكثر من 12 متر أما الارتفاع الصافي داخل هذا النفق يبلغ 5.5 أمتار والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 متر وطول الحفر النفقي كان 3400 متر وطول الحفر بالمكشوف 850 متر.

كما أن هذا المشروع تم تنفيذه بسواعد الآلاف من المهندسين والعمال والفنيين من تحالف الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعدل إنشاء تجاوز أكبر المعدلات العالمية.

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