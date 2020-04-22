شكرا لقرائتكم خبر عن في إشارة لمقال «نيوتن».. السيسي لرجال الأعمال: «مهتمون بتعمير سيناء.. تعالوا شاركونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأيام الماضية شهدت نقاشا حول شبه جزيرة سيناء، مضيفًا: «فيه مقالة اتكلمت عن سيناء وعن إمكانية الاستثمار فيها»، في إشارة إلى مقال «نيوتن» حول سيناء المنشور في «المصري اليوم».

أضاف الرئيس خلال افتتاح محطة معالجة مياة صرف المحسمة شرق قناة السويس، الأربعاء: «كنت أتمنى اللي عايز يتكلم يكون على علم بما نفعله، نحن خلال الـ6 سنوات الماضية ماذا فعلنا بسيناء؟ سينا أرض 600 ألف كيلو 5% من مساحة مصر».

أضاف: «هل فيه حد مع كل احترامي مستعد ينفق ويعمل طريق زي طريق شرم الشيخ أو طابا أو نفق يكلفه مليارات كتير. مهتمين بتعمير سيناء علشان عوائدها أمن قومي، والأمن القومي لا يقدر بمال».

مضى قائلًا: «إحنا منتبهين أوي للمسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا. أنا أتمنى إن رجال الأعمال يكونوا موجودين. مش بقول تعالوا اعملوها، لا هنقول تعالوا شاركوا معانا فيها».