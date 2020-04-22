شكرا لقرائتكم خبر عن توفير ماكينات صرف آلية متنقلة لأهالي «كفر العجمي» منعًا للتزاحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، توفير ماكينات صرف آلية متنقلة تجوب قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، الصادر لها قرارًا بالعزل من المحافظ لمدة ١٤ يومًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين أبنائها.

وخصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلي لتسهيل عملية صرف رواتب الموظفين والمعاشات من الأسر تحت العزل الصحي المنزلي.

وأكد محافظ كفرالشيخ في تصريحات صحفية، تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( Covid 19 )، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.