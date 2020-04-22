شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له وللشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان. وجاء نصها: «السيّد الرَّئيس عبدالفتَّاح السِّيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أصحاب النيافة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أتقدم لسيادتكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان، طالبا من الرب أن يحفظ مصر وشعبها ويشملها بالخيرِ والسَّلامِ». الوضع في مصر

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تعافي 870

وفيات 264

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