شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: عظمة التشريع وتثبيت تعاليم الإسلام من ثمرات "كورونا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله سبحانه وتعالى حثنا على أن نطلب الخير فيما ظاهره شر؛ فعلومنا قاصرة عن إدراك حكمة الله ولطفه الخفي، مهما بلغنا من العلم والمعرفة {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن من نِعم الله التي كشفتها محنة كورونا، ما رأيناه من عظمة التشريع ومرونة الفقه الإسلامي الذي يضع صالح الإنسان في رأس أولوياته، وأنه مهما تعارض أداء الشعائر مع حفظ النفوس فإن حفظ النفوس مقدم في الشريعة، فلا ضرر ولا ضرار.

وأوضحت أن من الخير الملحوظ في هذه المحنة تثبيت تعاليم الإسلام الراقية في نفوسنا، سواء أكانت في جانب الطهارة الحسية أو الروحية، وكذلك في جانب التدابير الوقائية التي سبقنا بها الأنظمة الوضعية البشرية، والتي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

وكانت قد قدمت دار الافتاء النصائح العشر في رمضان وهم:-

1- اقرأ كل يوم ما تيسر من القرآن، وأكثر من الصلاة على النبي العدنان.

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2- حافظ على الصلوات الخمس وصلاة في الليل وصلاة الضحى ولو ركعتين.

3- أدِّ الزكاة المفروضة عليك وتصدق كل يوم ولو بالقليل، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.

4- ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله! أحبب نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانًا.

5- ألا تحب أن تكون ممن يقول: يا رب، يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي، سل تعطه! فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن.

6- ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورًا يوم القيامة! طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله.