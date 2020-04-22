شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن التشغيل التجريبى لعربة السكة الحديد النموذج الواردة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن اليوم الأربعاء، تم البدء فى تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار.

وأضاف وزير النقل أن اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020 وأن شركة ترانس ماش بدأت فى الإنتاج الكمى الفعلى لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن اول دفعة بنهاية شهر مايو 2020.

وأكد وزير النقل أن العربات الجديدة ستساهم بشكل كبير فى دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل فى تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد 1300عربة ركاب، للوصول لمستوى خدمة أفضل فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.