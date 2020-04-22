شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب الأطباء على بروتوكولات علاج كورونا الحديثة عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم وزارة الصحة المصرية غدا الخميس دورة تدريبية عبر الإنترنت للأطباء بشأن تحديث بروتوكولات العلاج بفيروس كورونا وتدريب الأطباء علي البروتوكولات الحديثة التي توصلت إليها وزارة الصحة واللجنة العلمية لوضع طرق علاج المصابين يفتتح الدورة التدريبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، حيث أكدت وزارة الصحة أنه يمكن للأطباء التسجيل للمشاركة في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي: Advertisements كانت وزارة الصحة والسكان نظمت دورة تدريبية عبر الإنترنت لتدريب 10 آلاف طبيب بمستشفيات الجمهورية علي برتوكولات علاج فيروس كورونا من خلال خبراء متخصصين وذلك ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.

وكانت وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقاً على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.

وأضافت أن كل فريق ترصد يتكون من "طبيب وتمريض ومراقب صحي"، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان للعمل ضمن هذه الفرق، حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية؛ ومتابعة المخالطين، لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن ذلك كان له أثر بالغ في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.