شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء ينشر البرنامج الزمنى لتوصيل التيار للمنشآت السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، الجدول الزمنى الذى حددته القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية على الجهد المتوسط ، وفيما يلى الجدول الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى:

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية متضمناً البيانات المطلوبة.

2 -معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع،بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة من جانب طالب التوصيل.

3 -إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية، و يرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ ، خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4 -تنفيذ التغذية الكهربائية وإطلاق التيار وتركيب العداد ، خلال 8 أيام عمل طبقاً لحجم الأعمال، بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

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-الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (16) يوم.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر كيفية حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، كما يلى :

1. يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة مائة متر من مصدر التغذية.

2. يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع 450أربعمائة وخمسون جنيه/ك.ف.أ من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل سنتين طبقاً لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وكذا التغير في ضريبة القيمة المضافة.

3. يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقاً للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم طالب التوصيلة إقراراً بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.