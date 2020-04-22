شكرا لقرائتكم خبر عن أذان النوازل.. اعرف صيغة الأذان فى رمضان ومشروعيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذان النوازل هو الأذان الذى سمحت به وزارة الأوقاف في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.

نص أذان النوازل

وأذان النوازل نصه:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

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والجديد فى الأذان هو عبارة "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا فى بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم"،

أذان النوازل فى السنة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية فى تصريحات سابقة مشروعية الصياغة الحالية لأذان النوازل حيث قالت: "ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».

وكانت وزارة الأوقاف أكدت أن المسموح به فى المساجد خلال شهر رمضان في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيستمر غلق الزوايا غلقا تاما ، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .